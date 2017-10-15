Ольга Граф: "Понимаю, что Игры-2018, возможно, последние для меня"

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Ольга Граф​ подчеркнула, что Игры в Пхенчхане могут стать для нее последними в карьере. 34-летняя конькобежка проходит подготовку к олимпийскому сезону.

– Перед Сочи мы были на сборах, и я не чувствовала психологического давления, лидером как таковым я не была, думала об отборе, лето отработала только с мечтой отобраться в Сочи, – цитирует "Р-Спорт" Граф. – После отбора ответственности было больше. Сейчас все немного иначе. Я знаю, что делаю, понимаю, что это вторые и, может быть, заключительные Игры для меня. Возраст есть возраст, его никуда не денешь и не скроешь. Как бы я ни хотела тренироваться, нужно будет ставить точку в карьере. Хочется отобраться, сейчас нельзя никакой старт принижать. Игры остаются главной целью.

Наверное, каждый новый конькобежный сезон можно сравнить с новым сезоном сериала. Понятно, что на некоторых дистанциях в главных фаворитках Мартина Сабликова и Ирен Вюст, но в остальном многие прибавили. Посмотрите, как прибавили японки, например. К тому же у нас всегда можно увидеть новые лица.