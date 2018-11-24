Нейс выиграл дистанцию 1500 метров на Кубке мира, Трофимов - 10-й

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) состоялись соревнования мужчин на дистанции 1500 метров. Победу одержал голландец Кьелд Нейс.

В тройку лучших также вошли еще два представителя Голландии Патрик Руст и Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов на 10-й позиции.

Конькобежный спорт

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.47,611

2. Патрик Руст (Голландия) - 1.48,200

3. Томас Крол (Голландия) - 1.48,393

4. Сейтаро Итинохе (Япония) - 1.48,442

5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.48,653

6. Аллан Даль Йоханссон (Норвегия) - 1.48,807

10. Сергей Трофимов (Россия) - 1.49,700