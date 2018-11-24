Нейс выиграл дистанцию 1500 метров на Кубке мира, Трофимов - 10-й

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Томакомае (Япония) состоялись соревнования мужчин на дистанции 1500 метров. Победу одержал голландец Кьелд Нейс.
В тройку лучших также вошли еще два представителя Голландии Патрик Руст и Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов на 10-й позиции.
Конькобежный спорт
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Кьелд Нейс (Голландия) - 1.47,611
2. Патрик Руст (Голландия) - 1.48,200
3. Томас Крол (Голландия) - 1.48,393
4. Сейтаро Итинохе (Япония) - 1.48,442
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 1.48,653
6. Аллан Даль Йоханссон (Норвегия) - 1.48,807
10. Сергей Трофимов (Россия) - 1.49,700
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