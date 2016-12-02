18:56 | КОНЬКИ

Майкл выиграл забег на 5000 метров в Астане

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Питер Майкл из Новой Зеландии одержал победу в забеге на 5000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане. Второе место занял представитель Германии Патрик Беккерт, тройку призеров замкнул канадец Тед Ян Блемен.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5000 м

1. Майкл (Новая Зеландия) - 6.21,58

2. Беккерт (Германия) - 6.22,09

3. Блемен  (Канада) - 6.22,82

4. Джованни (Италия) - 6.24,38

5. Гайсрайтер (Германия) - 6.25,83

6. Уильямсон (Япония) - 6.26,78

16. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 6.43,25

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1831_201_0/

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