Майкл выиграл забег на 5000 метров в Астане

Питер Майкл из Новой Зеландии одержал победу в забеге на 5000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане. Второе место занял представитель Германии Патрик Беккерт, тройку призеров замкнул канадец Тед Ян Блемен.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
Стайерский бег
5000 м
1. Майкл (Новая Зеландия) - 6.21,58
2. Беккерт (Германия) - 6.22,09
3. Блемен (Канада) - 6.22,82
4. Джованни (Италия) - 6.24,38
5. Гайсрайтер (Германия) - 6.25,83
6. Уильямсон (Япония) - 6.26,78
16. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 6.43,25
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1831_201_0/