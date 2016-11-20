Мантия выиграл забег на 1500 м в Нагано, Трофимов - девятый

Россиянин Сергей Трофимов занял девятое место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один представитель России Сергей Грязцов стал 11-м. Победу одержал Джоуи Мантия из США.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1500 м
1. Мантия (США) - 1.45,43
2. Нейс (Голландия) - 1,45,63
3. Дэвис (США) - 1.46,43
4. Б. Свингс (Бельгия) - 1.46,59
5. Руст (Голландия) - 1.46,83
6. Крамер (Голландия) - 1.47,02...
9. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,43...
11. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,58
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1830_151_0/