Мантия выиграл забег на 1500 м в Нагано, Трофимов - девятый

Россиянин Сергей Трофимов занял девятое место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один представитель России Сергей Грязцов стал 11-м. Победу одержал Джоуи Мантия из США.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1500 м

1. Мантия (США) - 1.45,43

2. Нейс (Голландия) - 1,45,63

3. Дэвис (США) - 1.46,43

4. Б. Свингс (Бельгия) - 1.46,59

5. Руст (Голландия) - 1.46,83

6. Крамер (Голландия) - 1.47,02...

9. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,43...

11. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,58