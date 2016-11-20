10:39 | КОНЬКИ

Мантия выиграл забег на 1500 м в Нагано, Трофимов - девятый

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Россиянин Сергей Трофимов занял девятое место на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Еще один представитель России Сергей Грязцов стал 11-м. Победу одержал Джоуи Мантия из США.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1500 м

1. Мантия (США) - 1.45,43

2. Нейс (Голландия) - 1,45,63

3. Дэвис (США) - 1.46,43

4. Б. Свингс (Бельгия) - 1.46,59

5. Руст (Голландия) - 1.46,83

6. Крамер (Голландия) - 1.47,02...

9. ТРОФИМОВ (Россия) - 1.47,43...

11. ГРЯЗЦОВ (Россия) - 1.47,58

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1830_151_0/

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