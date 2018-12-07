Кулижников победил на этапе Кубка мира в Польше

Россиянин Павел Кулижников одержал победу в первом старте на 500 метров на этапе Кубка мира в Польше. Его результат составил 34,834 секунды.
Руслан Мурашов стал восьмым (35,297 секунды), Виктор Муштаков - тринадцатым (35,412 секунды), Артем Кузнецов - шестнадцатым (35,595 секунды).
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Павел Кулижников (Россия) - 34,834
2. Рехеи Хага (Япония) - 34,981
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 35,104
4. Юма Мураками (Япония) - 35,182
5. Кай Фербей (Голландия) - 35,240
6. Цубаса Хасегава (Япония) - 35,243
8. Руслан Мурашов (Россия) - 35,297
13. Виктор Муштаков (Россия) - 35,412
16. Артем Кузнецов (Россия) - 35,595
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