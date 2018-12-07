Кулижников победил на этапе Кубка мира в Польше

Россиянин Павел Кулижников одержал победу в первом старте на 500 метров на этапе Кубка мира в Польше. Его результат составил 34,834 секунды.

Руслан Мурашов стал восьмым (35,297 секунды), Виктор Муштаков - тринадцатым (35,412 секунды), Артем Кузнецов - шестнадцатым (35,595 секунды).

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Павел Кулижников (Россия) - 34,834

2. Рехеи Хага (Япония) - 34,981

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 35,104

4. Юма Мураками (Япония) - 35,182

5. Кай Фербей (Голландия) - 35,240

6. Цубаса Хасегава (Япония) - 35,243

8. Руслан Мурашов (Россия) - 35,297

13. Виктор Муштаков (Россия) - 35,412

16. Артем Кузнецов (Россия) - 35,595

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