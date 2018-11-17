Кулижников был лучшим на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в японском Обихиро, с результатом 34,619 секунды. Еще один россиянин Виктор Мурашов стал восьмым – 35,082.

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

2-й забег

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,619

2. Рехеи Хага (Япония) – 34,716

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 34,771

4. Кай Фербей (Голландия) – 34,943

5. Дайдай Нтаб (Голландия) – 34,980

6. Ча Мин Кю (Корея) – 35,050…

8. Виктор Муштаков (Россия) – 35,082…

14. Руслан Мурашов (Россия) – 35,261