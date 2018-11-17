Кулижников был лучшим на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Российский конькобежец Павел Кулижников стал первым на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в японском Обихиро, с результатом 34,619 секунды. Еще один россиянин Виктор Мурашов стал восьмым – 35,082.
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
2-й забег
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,619
2. Рехеи Хага (Япония) – 34,716
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 34,771
4. Кай Фербей (Голландия) – 34,943
5. Дайдай Нтаб (Голландия) – 34,980
6. Ча Мин Кю (Корея) – 35,050…
8. Виктор Муштаков (Россия) – 35,082…
14. Руслан Мурашов (Россия) – 35,261
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