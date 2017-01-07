Граф заняла пятое место по итогам классического многоборья на чемпионате Европы

Конькобежка Ольга Граф финишировала с пятым результатом на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. По итогам четырех забегов россиянка заняла пятое место, набрав в сумме 164,732 балла. Лучшей стала представительница Голландии Ирен Вюст (161,125).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Женщины
Классическое многоборье
5000 м
1. Сабликова (Чехия) - 6.57,47
2. Вюст (Голландия) - 5.03,54
3. Неута (Голландия) - 7.05,41
4. де Йонг (Голландия) - 7.07,33
5. ГРАФ (Россия) - 7.11,98
6. Пехштайн (Германия) - 7.12,18
Итог
1. Вюст (Голландия) - 161,125
2. Сабликова (Чехия) - 162,288
3. де Йонг (Голландия) - 162,645
4. Неута (Голландия) - 164,267
5. ГРАФ (Россия) - 164,732
6. Пехштайн (Германия) - 165,664
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_284_1/