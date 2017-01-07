Граф заняла пятое место по итогам классического многоборья на чемпионате Европы

Конькобежка Ольга Граф финишировала с пятым результатом на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. По итогам четырех забегов россиянка заняла пятое место, набрав в сумме 164,732 балла. Лучшей стала представительница Голландии Ирен Вюст (161,125).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Женщины

Классическое многоборье

5000 м

1. Сабликова (Чехия) - 6.57,47

2. Вюст (Голландия) - 5.03,54

3. Неута (Голландия) - 7.05,41

4. де Йонг (Голландия) - 7.07,33

5. ГРАФ (Россия) - 7.11,98

6. Пехштайн (Германия) - 7.12,18

Итог

1. Вюст (Голландия) - 161,125

2. Сабликова (Чехия) - 162,288

3. де Йонг (Голландия) - 162,645

4. Неута (Голландия) - 164,267

5. ГРАФ (Россия) - 164,732

6. Пехштайн (Германия) - 165,664