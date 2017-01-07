Есин - пятый после трех дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Алексей Есин финишировал третьим во втором забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Россиянин, показавший на финише результат 35,20, после трех дистанций занимает пятую строчку. Лидером после трех забегов по-прежнему является голландец Кай Фербей.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Спринтерское многоборье

500 м. 2-й забег

1. Р. Мулдер (Голландия) - 35,08

2. Фербей (Голландия) - 35,12

3. ЕСИН (Россия) - 35,20

4. Поутала (Финляндия) - 35,27

5. Ваммен (Норвегия) - 35,30

6. Лоренцен (Норвегия) - 35,38

15. КАЗЕЛИН (Россия) - 36,03

Положение после трех дистанций

1. Фербей (Голландия) - 104,605

2. Лоренцен (Норвегия) - 105,155

3. Р. Мулдер (Голландия) - 105,180

4. Н. Иле (Германия) - 105,185

5. ЕСИН (Россия) - 105,220

6. Нейс (Голландия) - 105,275

13. КАЗЕЛИН (Россия) - 107,345