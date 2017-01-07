Есин - пятый после трех дистанций на чемпионате Европы в классическом многоборье

Алексей Есин финишировал третьим во втором забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в классическом многоборье. Россиянин, показавший на финише результат 35,20, после трех дистанций занимает пятую строчку. Лидером после трех забегов по-прежнему является голландец Кай Фербей.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спринтерское многоборье
500 м. 2-й забег
1. Р. Мулдер (Голландия) - 35,08
2. Фербей (Голландия) - 35,12
3. ЕСИН (Россия) - 35,20
4. Поутала (Финляндия) - 35,27
5. Ваммен (Норвегия) - 35,30
6. Лоренцен (Норвегия) - 35,38
15. КАЗЕЛИН (Россия) - 36,03
Положение после трех дистанций
1. Фербей (Голландия) - 104,605
2. Лоренцен (Норвегия) - 105,155
3. Р. Мулдер (Голландия) - 105,180
4. Н. Иле (Германия) - 105,185
5. ЕСИН (Россия) - 105,220
6. Нейс (Голландия) - 105,275
13. КАЗЕЛИН (Россия) - 107,345
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/europe/2016-2017/events/1914_285_0/