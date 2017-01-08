17:22 | КОНЬКИ

Денис Юсков: "Победа на "полуторке" далась мне тяжело"

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Конькобежец Денис Юсков после победы на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по классическому многоборью отметил, что ему тяжело дался этот забег. Перед последним видом программы в общем зачете лидирует голландец Свен Крамер.

- Смотрел на то, как бежит Свен Крамер и думал, что шансы сохранить лидерство 50 на 50, - приводит "Р-Спорт" слова Юскова. - "Полуторка" в многоборье – это все-таки немного другая история, и я это понимал, и он тоже. И выложился он вчера на 5000 м, как мне показалось, больше чем обычно. Мне тяжело дался мой забег, но это многоборье - за что боролся, что называется.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170108/1114686999.html

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