Денис Юсков: "Победа на "полуторке" далась мне тяжело"

Конькобежец Денис Юсков после победы на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по классическому многоборью отметил, что ему тяжело дался этот забег. Перед последним видом программы в общем зачете лидирует голландец Свен Крамер.

- Смотрел на то, как бежит Свен Крамер и думал, что шансы сохранить лидерство 50 на 50, - приводит "Р-Спорт" слова Юскова. - "Полуторка" в многоборье – это все-таки немного другая история, и я это понимал, и он тоже. И выложился он вчера на 5000 м, как мне показалось, больше чем обычно. Мне тяжело дался мой забег, но это многоборье - за что боролся, что называется.