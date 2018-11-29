Вик Уайлд планирует продолжить тренировки и готовится к сборам

Сноубордист Вик Уайлд готовится принять участие в тренировочных сборах сборной России. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. В марте двукратный олимпийский чемпион Сочи Уайлд перенес операцию на колене.

- Вик Уайлд – выдающийся спортсмен, который много сделал для российского спорта и популяризации сноуборда, – сказал Колобков, слова которого приводятся на официальном сайте Минспорта. – Он планирует продолжить тренировки. В настоящее время собирается на сборы вместе с командой.

Уайлд понимает, что нужно для эффективных тренировок. Важно, что у него есть потенциал и большое желание работать.