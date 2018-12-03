Президент Федерации сноуборда России не знает ничего об объединении с фристайлом

Президент Федерации сноуборда России и главный тренер сборной Денис Тихомиров не в курсе об идее объединения организации с Федерацией фристайла России. 12 региональных тренеров по сноуборду обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководителю администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой объединить федерации фристайла и сноубора России.

- Я не знаю ничего, нам официально ничего не поступало. У нас своя федерация, мы развиваемся сами. Что касается недовольства (тренеров), то всегда бывает, что на тренерских советах кто-то выражает недовольство, - цитирует "РИА Новости" Тихомирова.

В официальном письме тренеры по трем сноубордовым дисциплинам (биг-эйр, хаф-пайп и слоупстайл) перечисляют ряд проблем, которые, по их мнению, накопились с 2014 года. До апреля 2014 года сноуборд был объединен с Федерацией горнолыжного спорта России, после Олимпиады была создана отдельная организация. Тихомиров возглавляет ее с момента создания.