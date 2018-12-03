Тренеры просят Медведева объединить федерации сноуборда и фристайла России

12 региональных тренеров по сноуборду обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и руководителю администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой объединить федерации фристайла и сноуборда России. В официальном письме тренеры по трем сноубордовым дисциплинам (биг-эйр, хаф-пайп и слоупстайл) перечисляют ряд проблем, которые, по их мнению, накопились с 2014 года. До апреля 2014 года сноуборд был объединен с Федерацией горнолыжного спорта России, после Олимпиады была создана отдельная организация.

"Отсутствует концепция развития олимпийских дисциплин хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр. Не внесены изменения в федеральный стандарт спортивной подготовки по сноуборду, что существенно осложняет работу тренеров. Нет развития инфраструктуры не территории РФ. За последние годы Федерация сноуборда России (ФСР) не сделала ничего для создания новых или усовершенствования существующих баз для качественной и полноценной подготовки сборных команд РФ ни в зимний, ни в переходный период.

За последние четыре года практически разрушены ранее созданные центры подготовки спортсменов в олимпийских дисциплинах хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр (Москва "Новопеределкино", Удмуртская республика "Чекерил", Новосибирская область "Горское").

Ранее на эти объекты было закуплено необходимое специальное дорогостоящее оборудование, проведены соответствующие земляные работы. За это время резко сократилось количество спортсменов в этих дисциплинах и, как следствие, количество участников от РФ на международных соревнованиях.

В Федерации фристайла России (ФФР) существуют точно такие же дисциплины, и соревнования у нас проводятся на одних и тех же трассах... Очевидно, что руководство ФФР уделяет намного больше внимания развитию дисциплин биг-эйр, слоупстайл, хаф-пайп. Для решения острой и серьезной проблемы в сноуборде, а также проблемы разрозненной и неэффективной работы двух федераций целесообразно создать условия для объединения ФФР и ФСР в одну спортивную организацию - Федерацию фристайла и сноуборда России.

"Решение данного вопроса другими путями, по нашему мнению, не представляется возможным, поэтому мы очень просим вас рассмотреть нашу проблему и обращение, а также принять все необходимые для этого меры", - говорится в письме.

Письмо подписали 12 тренеров по сноуборду из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Мурманской, Челябинской областей, Башкортостана и Краснодарского края.