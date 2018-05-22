ФСР рассчитывает на участие Заварзиной в Олимпиаде-2022

Глава Федерации сноуборда Росии (ФСР) Денис Тихомиров рассказал, что бронзовый призер Олимпиады в Сочи Алена Заварзина готовится к следующему сезону. Он добавил, что организация рассчитывает на участие спортсменки в Пекине-2022.

Тихомиров также добавил, что двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд после операции на колене планирует возобновить свои выступления в декабре текущего года.

– Алена готовится шаг за шагом к следующему сезону, все нормально, – цитирует ТАСС Тихомирова. – Рассчитываем на ее выступление на Олимпиаде в Пекине. С Виком сложнее, у него были проблемы со здоровьем, недавно перенес операцию на ноге, но тоже готовится. Будем смотреть на его состояние от сезона к сезону.

28-летняя Заварзина в Пхенчхане осталась без наград. Ее муж, 31-летний Уайлд, на Олимпиаде в Южной Корее также не попал на подиум – стал только восьмым.

Заварзина, оставшись без медали на Олимпиаде, отказалась от общения с прессой //

Вик Уайлд успешно перенес операцию на колене