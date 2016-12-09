16:14 | СНОУБОРД

Денис Тихомиров: "Конкретики в докладе Макларена я не услышал"

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Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров уверен, что при подготовке к Олимпиаде запрещенные средства не использовались. Он добавил, что не услышал конкретики в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Мы проводили множество открытых и закрытых совещаний. Но ни на одном из них тему допинга не обсуждали никогда. При подготовке к Олимпиаде в нашем виде запрещенные препараты не использовались. Но за все годы практики у меня и мысли не возникало, что в нашем технически сложном виде спорта, где на первый план выходит техника, точность в движениях, чувство баланса, как–то может помочь допинг. Конкретики в докладе я не услышал. Где факты? (Любовь КОНЯЕВА)

 

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