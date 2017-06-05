Юрий Каминский: "Крюков тренируется с профилактическими ограничениями после травмы спины"

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каменский рассказал, что состояние трехкратного чемпиона мира Никиты Крюкова улучшается, но он тренируется с профилактическими улучшениями. Спортсмен пропустил декабрьские этапы Кубка мира сезона-2016/17 из-за обострившейся травмы спины.

– Небольшие профилактические ограничения мы ввели сразу, у него несколько другие упражнения – силовая подготовка, тренировка мышц кора, спины и пресса в том режиме, в котором нам рекомендовали реабилитологи, – приводит ТАСС слова Каминского. - Здесь есть некоторые отличия, в остальном он готовится, как и все. Мы пока даем ему меньше беговой работы, но, в принципе, можно отметить позитивную динамику, надеемся, что все будет хорошо.

Сезон олимпийский, спортсмены очень серьезно относятся к тренировочному процессу, потому что участие в Олимпиаде – это редкое и знаменательное событие в жизни спортсмена. Поэтому никого убеждать тренироваться не надо, в лыжных гонках, как правило, собираются спортсмены, которых, скорее, нужно тормозить и останавливать. Работа над недостатками спортсменов началась, она будет вестись на протяжении всей летне-осенней подготовки, также сделаем акцент на сильных качествах каждого члена сборной. Еще только начало подготовки, делать какие-то выводы пока что рано.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.