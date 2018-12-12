Юлия Белорукова: "Устюгов в ярости, ему есть за что мстить"

Российская лыжница Юлия Белорукова - о возвращении Сергея Устюгова. Спортсмен пропустил старт сезона из-за перелома пальца

- Надеюсь, Устюгов вернется в Давосе. Он вновь начал тренироваться. Надеюсь, что он вновь станет лучшим в мире, - цитирует россиянку Dagbladet. - ОН все еще очень силен. Да, у него были некоторые проблемы, но я думаю, что он вернется, потому что он российская звезда лыжных гонок. Сейчас Сергей в ярости. Ему есть, за что мстить. Думаю, что он вновь может стать лучшим в мире.

Этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдет 15-16 декабря.