Устюгов выиграл спринт на "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов победил в спринте на старте "Тур де Ски". Лыжник финишировал в финале первой гонки в Ленцерхайде с результатом 2.57,28.
Напомним, что Устюгов - действующий победитель "Тур де Ски". Он выиграл пять из шести гонок прошлого сезона.
"СЭ" назвал Устюгова лучшим российским спортсменом 2017 года.
Ленцерхайде (Швейцария)
Тур де Ски
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) - 2.57,28
2. Пеллегрино (Италия) - отставание 1,00
3. Шанава (Франция) - 2.76
4. Хакола (Финляндия) - 5.91
5. Крог (Норвегия) - 14,39
6. Жув (Франция) - 21,01
Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александр Большунов выбыл в полуфинале.
Завтра в Ленцерхайде пройдет индивидуальная гонка классическим стилем.
Defending #tourdeski champion Ustiugov 🇷🇺 begins new Tour with win for second year in a row. Pellegrino 🇮🇹 2nd and Chanavat 🇫🇷 gets first podium in 3rd. pic.twitter.com/cg9GWUxhEX– Cross Country (@FISCrossCountry) 30 декабря 2017 г.
Serenky25
Сейчас Родченков должен сказать: "О! Этого еще забыл!"
18:45
кузя23
greyk zverg greyk Может 6 из 7? Или Альпе Чермис-не в счет?.. ----------- Не в счет. Там по времени он не был лучшим._______Ну вообще то любой парсьют идет как обычная гонка, и медали обычные, и очки в зачет. 18:21 С гонкой на Альпе Чермис немного нелепый зачет. Получается так: кто первый приедет к финишу на горе тот становится победителем всего Тура. Но! Кто быстрее пройдет именно эту гонку,тот её победитель. Поэтому у Устюгова общая победа на Туре,но гонку в гору,по времени,он не выиграл.
18:44
greyk
zverg greyk Может 6 из 7? Или Альпе Чермис-не в счет?.. ----------- Не в счет. Там по времени он не был лучшим._______Ну вообще то любой парсьют идет как обычная гонка, и медали обычные, и очки в зачет.
18:21
zverg
Устюгов пока идет по прошлогоднему графику. Тогда он и на Туре, и на ЧМ был на пике. Дай бог, и в этом году к Олимпиаде подойдет не в яме. Что касается Клэбо - будем посмотреть. Начало сезона было гениальное. Но мне вспоминается сезон 2005-2006, когда Ангерер рвал всех на этапах КМ, потом приехал на ОИ - и не выиграл ничего. Приезжал во втором-третьем десятке.
17:26
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ида. А что тут делает ырланский пятух невезелый с мочеприемником??! Опять опивков в пабе не досталось. Правильно тебя и в айришкрим п....т, таких ут....в бьют везде.
17:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Уникальный спортсмен! Жаль ,что скоро у него найдут царапины ,или что там теперь у наймитов в почете.
17:21
Союз Аполлонович
Жаль Клэбо не было. Но остальных в одну калитку ушатал. Лосище!
17:19
zverg
greyk Может 6 из 7? Или Альпе Чермис-не в счет?.. ----------- Не в счет. Там по времени он не был лучшим.
17:17
huginnn
Не допустят,зря что ли пиндосы столько бабала вваливали в ВАДА?
17:16
Весёлый©
Герой не этого времени.
17:14
Пятачок
Шикарная победа Устюгова! Рядом никто не бежал. Молодец! Ну и здоровье у Сергея! Желаю ему побед на Олимпиаде. Настоящий зубр лыжни.
17:11
greyk
Он выиграл пять из шести гонок прошлого сезона.....Может 6 из 7? Или Альпе Чермис-не в счет?
16:55
Alexa1977
Дежавю?
16:54
oleg.bob
Вопреки всему! Класс!
16:54
Бней Иегуда
Лучшие не участвуют.) Ни Клебо, ни Бьорген.) И правильно делают!))
16:46
rusfed 2.0
Крутейший. Но вот стОит ли ему сейчас выхолащиваться на Тур де Ски?
16:43
greyk
Думается, что сегодня и Клэбо бы отsosaл...
16:42