Устюгов выиграл спринт на "Тур де Ски"

Сегодня. Ленцерхайде. Сергей УСТЮГОВ с победы начал новый "Тур де Ски". Фото AFP

Россиянин Сергей Устюгов победил в спринте на старте "Тур де Ски". Лыжник финишировал в финале первой гонки в Ленцерхайде с результатом 2.57,28.

Напомним, что Устюгов - действующий победитель "Тур де Ски". Он выиграл пять из шести гонок прошлого сезона.

"СЭ" назвал Устюгова лучшим российским спортсменом 2017 года.

Ленцерхайде (Швейцария)

Тур де Ски

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) - 2.57,28

2. Пеллегрино (Италия) - отставание 1,00

3. Шанава (Франция) - 2.76

4. Хакола (Финляндия) - 5.91

5. Крог (Норвегия) - 14,39

6. Жув (Франция) - 21,01

Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых выбыли в четвертьфинале. Александр Большунов выбыл в полуфинале.

Завтра в Ленцерхайде пройдет индивидуальная гонка классическим стилем.