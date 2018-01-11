Устюгов, скорее всего, пропустит два этапа Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов из-за последствий травмы спины может пропустить два этапа Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента ФЛГР Сергея Крянина. Устюгов из-за повреждения снялся с "Тур де Ски"-2017/18 и не смог защитить прошлогодний титул. Ранее стало известно, что он не выступит на ближайшем этапе в Дрездене.

- Этап в немецком Дрездене Сергей пропустит, по Планице пока вопрос, но, скорее всего, тоже пропустит, а в австрийском Зеефельде будет выступать, - сказал Крянин. - Это связано с травмой, нужно, чтобы он полностью восстановился. Окончательное решение по этапу в Планице будет определять тренерский штаб, предварительно его не планируется ставить на старты в Словении, но есть шансы, что он может пробежать. Ситуация, как принято говорить, пятьдесят на пятьдесят.

Этап в Дрездене пройдет 13-14 января, в Планице - 20-21 января, в Зеефельде - 27-28 января. Эти старты будут последними перед Олимпиадой-2018.