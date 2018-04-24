Устюгов продолжит тренироваться у Крамера в следующем сезоне

Лыжник Сергей Устюгов продолжит тренироваться у Маркуса Крамера в сезоне-2018/19. Помимо него в группу немца вошли еще пять спортсменов мужской сборной: Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых и Иван Кириллов. Другие лыжники также были распределены по тренерским группам.

Группа Юрия Бородавко: Александр Большунов, Владислав Вечканов, Егор Казаринов, Андреей Собакарев, Денис Спицов и Алексей Червоткин.

Группа Олега Перевозчикова: Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Группа Егора Сорина: Сергей Ардашев, Алексей Виценко, Кирилл Киливнюк, Илья Порошкин.

На самоподготовке будут находиться Станислав Волженцев, Александр Панжинский и Алексей Петухов.

Состав сборной России был утвержден 12 апреля на заседании президиума Федерацией лыжных гонок России.

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Большунов завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль, Спицов​ отличился двумя наградами за второе место и одной – за третье. В активе Ларькова – серебро и бронза, и награду за второе место в эстафете привез Червоткин.