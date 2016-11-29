Сергей Илюков: "Два года были бы чрезмерным наказанием для Йохауг"

Врач олимпийской сборной Финляндии по лыжным гонкам и консультант Эстонского антидопингового агентства Сергей Илюков заявил "СЭ", что считает срок дисквалификации Терезы Йохауг достаточным. Напомним, норвежская лыжница была отстранена от спорта на 14 месяцев за использование стероида клостебола, который предположительно содержался в креме для лечения ожогов на губах.

– Я думал, что Йохауг будет дисквалифицирована минимум на год, - заявил Илюков. – Учитывая обстоятельства случившегося и специфику препарата, я считаю, дисквалификация на 14 месяцев здесь вполне целесообразна. За последние годы я насчитал 20 аналогичных случаев, и в них были приняты подобные решения. Не очень понимаю волну возмущения по поводу того, что она сохраняет шанс выступить на Олимпийских играх. Вот если бы ее допустили до чемпионата мира этого года в Лахти, это было бы пределом наглости. А так, на мой взгляд, было принято абсолютно разумное, взвешенное решение.

– Вы говорите, что относительно недавно у спортсменов из разных видов было 20 положительных случаев именно на клостебол?

– Да, но в 8 из них речь шла именно о трофодермине – то есть креме, который использовала Йохауг. Меня удивляет, что эта тема не обсуждается более широко, ведь есть немало атлетов, которые попадались на этом препарате.

– Почему срок дисквалификации составил именно 14 месяцев – а, например, не 13 или 15?

– Это все на усмотрение комиссии, которая принимала решение. На мой взгляд, достаточным наказанием здесь был бы даже год. Но говорить о двух годах, исходя из имеющихся фактов, в данном случае было бы чрезмерно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)