14:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев

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Тереза ЙОХАУГ.Йохауг грозят четыре года дисквалификации

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за применение допинга. Менеджер спортсменки Йорн Эрнст отметил, что антидопинговый комитет тем самым признал отсутствие вины самой Йохауг в том, что запрещенное вещество попало в ее организм.

– Мы считаем, что вина Йохауг минимальна, поэтому дисквалификация на 14 месяцев все равно излишне строгая, – цитирует VG Эрнста. – Мы получим все документы по делу, а потом посмотрим, что будем предпринимать. Тереза уверена, что ее вины нет. Но правила очень жесткие. Она сейчас работает в прежнем режиме, по ранее составленному плану, два раза в день тренируется.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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75serg75

Цирк! Нашим от 2 до 4 долбят. (и отнюдь не месяцев)

17:09

TV глядач

Главное отличие зарубежных атлетов пойманных на допинге от наших в том, что У БОЛЬШИНСТВА ЕСТЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ОТГОВОРКА, подкреплённая разными документами, свидетелями и т. п. И если даже их отстраняют от спорта( как правило на минимальные сроки) ОНИ в глазах общественности выглядят НЕВИНОВНЫМИ!!!!!! Губная мазь, целовался с прости...кой, которая употребляла кокаин, астма и т. п.

17:03

shu111

Сундбю то уже помедленнее начал бегать) В следующий раз скажет, что сосала что-то случайно обмазанное клостеболом. Национальные предварительные ласки)

16:53

diolym

Разве что бены джойсы скучать будут...

16:09

diolym

ЧТО С МЕДАЛЯМИ СОЧИ!?!?!? И фалуна? Не отберут? ТВАРИ!

16:07

Айртон

Жаль, без Снежинки сезон будет скучнее.) Но на монополию Норвегии в лыжных гонках всё-равно никак не повлияет.) Ждём скорейшего возвращения Терезы!))

16:07

Гаттузо зол!

Андерссон своих в обиду не дает. Был бы наш с тем же клостеболом в лошадиной дозе, было 2+2 т.е. мимо ОИ! Факт. Она видите ли губы кремом намазывала и все. Чтобы было столько в крови нужно было все тело толстым слоем намазывать или есть по два тюбика в день.

15:59

spetrov

Вина спортсмена минимальна - это очень интересное мнение в этом случае. У Еременко, к слову, максимальна? Выше среднего?

15:37

tramvaj

Мало, за мельдоний, не дающий преимущества, больше дпют.

15:33

shpasic

читалось

15:26

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Хотят,чтобы дисква закончилась 18 декабря 2017 ???Это получается годик физически отдохнёт,психологически разгрузится и успеет на Тур!!!А там можно подготовиться и на Олимпиаду!Блеск!

15:14

Долой марионеток-макларенеток

Маловато будет

15:14

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