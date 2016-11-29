Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за применение допинга. Менеджер спортсменки Йорн Эрнст отметил, что антидопинговый комитет тем самым признал отсутствие вины самой Йохауг в том, что запрещенное вещество попало в ее организм.
– Мы считаем, что вина Йохауг минимальна, поэтому дисквалификация на 14 месяцев все равно излишне строгая, – цитирует VG Эрнста. – Мы получим все документы по делу, а потом посмотрим, что будем предпринимать. Тереза уверена, что ее вины нет. Но правила очень жесткие. Она сейчас работает в прежнем режиме, по ранее составленному плану, два раза в день тренируется.
75serg75
Цирк! Нашим от 2 до 4 долбят. (и отнюдь не месяцев)
17:09
TV глядач
Главное отличие зарубежных атлетов пойманных на допинге от наших в том, что У БОЛЬШИНСТВА ЕСТЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ОТГОВОРКА, подкреплённая разными документами, свидетелями и т. п. И если даже их отстраняют от спорта( как правило на минимальные сроки) ОНИ в глазах общественности выглядят НЕВИНОВНЫМИ!!!!!! Губная мазь, целовался с прости...кой, которая употребляла кокаин, астма и т. п.
17:03
shu111
Сундбю то уже помедленнее начал бегать) В следующий раз скажет, что сосала что-то случайно обмазанное клостеболом. Национальные предварительные ласки)
16:53
diolym
Разве что бены джойсы скучать будут...
16:09
diolym
ЧТО С МЕДАЛЯМИ СОЧИ!?!?!? И фалуна? Не отберут? ТВАРИ!
16:07
Айртон
Жаль, без Снежинки сезон будет скучнее.) Но на монополию Норвегии в лыжных гонках всё-равно никак не повлияет.) Ждём скорейшего возвращения Терезы!))
16:07
Гаттузо зол!
Андерссон своих в обиду не дает. Был бы наш с тем же клостеболом в лошадиной дозе, было 2+2 т.е. мимо ОИ! Факт. Она видите ли губы кремом намазывала и все. Чтобы было столько в крови нужно было все тело толстым слоем намазывать или есть по два тюбика в день.
15:59
spetrov
Вина спортсмена минимальна - это очень интересное мнение в этом случае. У Еременко, к слову, максимальна? Выше среднего?
15:37
tramvaj
Мало, за мельдоний, не дающий преимущества, больше дпют.
15:33
shpasic
читалось
15:26
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Хотят,чтобы дисква закончилась 18 декабря 2017 ???Это получается годик физически отдохнёт,психологически разгрузится и успеет на Тур!!!А там можно подготовиться и на Олимпиаду!Блеск!
15:14
Долой марионеток-макларенеток
Маловато будет
15:14