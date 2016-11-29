Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за применение допинга. Менеджер спортсменки Йорн Эрнст отметил, что антидопинговый комитет тем самым признал отсутствие вины самой Йохауг в том, что запрещенное вещество попало в ее организм.

– Мы считаем, что вина Йохауг минимальна, поэтому дисквалификация на 14 месяцев все равно излишне строгая, – цитирует VG Эрнста. – Мы получим все документы по делу, а потом посмотрим, что будем предпринимать. Тереза уверена, что ее вины нет. Но правила очень жесткие. Она сейчас работает в прежнем режиме, по ранее составленному плану, два раза в день тренируется.