Решение по Йохауг будет принято в начале ноября

Решение о наказании норвежки Терезы Йохауг, уличенной в употреблении допинга, будет принято в начале ноября, сообщает dagbladet.no со ссылкой на адвоката спортсменки. До этого Антидопинговое агентство Норвегии может предоставить дополнительную информацию об инциденте. Ранее стало известно, что семикратная чемпионка мира во время высокогорного сбора в Италии получила от врача сборной мазь для лечения солнечных ожогов на губах. В ее состав входит анаболический стероид клостербол. Ей грозит дисквалификация на четыре года.