Решение по лыжникам может быть отложено до конца недели

Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн сообщил "СЭ", что решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу будущего спортсменов может быть отложено до конца этой недели.

Напомним, в понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.

– В конце слушаний по нашему делу комиссия сказала, что решения стоит ожидать во вторник, – сказал Вишеманн. – Но уже вечером, когда завершились слушания по делам остальных четверых спортсменов, комиссия заявила, что решение будет до конца этой недели. Я сам при этом не присутствовал. Имели ли в виду арбитры только решение по четверке спортсменов, или нас тоже – я не знаю.

В декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта отстранила от соревнований Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014 //

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