Алексей Петухов: "Готов поклясться, что не причастен ни к каким махинациям с допинг-пробами"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2010 лыжник Алексей Петухов отметил, что во время заседания комиссии МОК под руководством Дениса Освальда заявил, что готов поклясться в своей невиновности.

В декабре он и еще пять россиян - Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова – были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В понедельник в Лозанне прошло решающее заседание комиссии МОК с участием отстраненных российских лыжников, которое продлилось около 10 часов, но решение не было принято.

– Я уже в конце заседания встал и перекрестился. Сказал комиссии, что я верующий человек и перед богом готов поклясться, что не причастен ни к каким махинациям с пробами, – приводит "Р-Спорт" слова Петухова. – Столько было уже сказано, столько дано объяснений, не знаю, что уже еще можно сказать, чтобы доказать свою невиновность. Сказал, что бог и им судья.

Адвокат Легкова и Белова: "Решение по делу ожидается во вторник" //

Обвинение требует дисквалификации всех российских лыжников и отмены результатов Олимпиады-2014 //

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Александр Легков: "Готов всю жизнь доказывать свою невиновность"