Полторанин выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Ларьков – 2-й, Устюгов – 14-й

Алексей Полторанин из Казахстана стал победителем масс-старта на "Тур де Ски". Он преодолел дистанцию 15 километров за 38 минут 40,3 секунды.
Второе место занял россиянин Андрей Ларьков, отставший от лидера на 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул канадец Алекс Харви.
Россиянин Александр Большунов стал 5-м, лучший спортсмен России-2017 по опросу "СЭ" Сергей Устюгов показал 14-й результат.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
1. Полторанин (Казахстан) - 38.40,3
2. ЛАРЬКОВ (Россия) - отставание 0,4
3. Харви (Канада) - 0,9
4. Дар. Колонья (Швейцария) - 2,3
5. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 15,0
12. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 33,9
14. УСТЮГОВ (Россия) - 42,8
15. СПИЦОВ (Россия) - 47,3
22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.02,4
24. ВИЦЕНКО (Россия) - 1.26,2
26. ЯКИМУШКИН (Россия) - 1.39,8
28. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.40,6
29. РЕТИВЫХ (Россия) - 1.51,7
Общий зачет
1. Колонья (Швейцария) - 2:20.37,7
2. Полторанин (Казахстан) - отставание 1.14,4
3. УСТЮГОВ - 1.21,5
4. Харви (Канада) - 1.22,7
5. БОЛЬШУНОВ - 1.39,4
6. Сундбю (Норвегия) - 1.42,2…
8. ЧЕРВОТКИН – 2.33,9…
12. ЛАРЬКОВ – 3.04,7…
20. МЕЛЬНИЧЕНКО – 5.11,9
Григорич
ОИ покажут кто прав!
01:58
ненавистник_политпроектов
А что Выстюгов не стал крушить рекламные щиты? Или 14-е место это его удел?
01:27
streletc1783
Вот и Ларьков выстрелил!Отличная сборная и без отстранённых.Устюгов выставил приоритеты правильно и завтра тоже жилы рвать не будет.А вот Большунов думаю попробует.
19:12 6 января
npokypop_6apcyk
PallMall Эти тролли - не пятая колонна, а обычный приём в интернет-маркетинге. Они действительно работают за деньги, провоцируют пользователей, разжигают скандалы, чтобы искусственно поднять интерес к статьям, увеличить количество комментариев. Те, кто ведётся и отвечает им - не очень умные люди.
19:08 6 января
кузя23
rusfed 2.0 Ларьков удивил, Большунов продолжает радовать, Устюгову, повторюсь, вообще не надо было заявляться на этот Тур!! _У Устюгова было два варианта перед ОИ: 1. поддержка формы через соревнования (на что он и пошел). И тут даже не столь важна победа на Тур де Ски. 2. Как Клебо уйти на тренировки. Но видимо особо пристальное внимание всего спортивного мира к спортсменам из России не дает лишний раз уединиться.
19:02 6 января
кузя23
rusfed 2.0 Клабо не хватает, с ним было бы интереснее, но в отличие от Устюгова он правильно расставил приоритеты 18:47_Не он,а ему правильно расставили приоритеты.
18:53 6 января
rusfed 2.0
Клабо не хватает, с ним было бы интереснее, но в отличие от Устюгова он правильно расставил приоритеты
18:47 6 января
rusfed 2.0
Ларьков удивил, Большунов продолжает радовать, Устюгову, повторюсь, вообще не надо было заявляться на этот Тур!! А гонка была красивейшая и динамичнейшая. Давно не видел, чтобы пелотон в гонке с общим стартом развалился уже к ее середине. Одному удалось собрать все бонусы, но надо быть на голову сильнее всех, чтобы это не прошло затем бесследно. Старые зубры Полторанин и Колонья продолжают удивлять. Шансы Алексея на победу завтра, тем более коньком, небольшие, но болею за него и Большунова.
18:46 6 января
grad45
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср - ты сам-то кто? никто, просто нуль...
18:46 6 января
КоньМорозаНеБоится
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср,тебе ж написали ниже чем ты должен заниматься и не открывать ротик,он у тебя для другого создан)) как и у чмоки,но у того слишком широк ORAL и он талантливый мальчонка,умеет и говорить и.....одновременно)))))
18:44 6 января
Don
Чё тролиные х.....сы отвлекаетесь от своего основного дела, рты устали?)))
18:40 6 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А где норвежские допингеры астматики аууууууу
18:40 6 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Сегодня небрито--истеричная морда щиты рекламные не стала крушить??? Или позавчера ЕГО нехило штрафанули????
18:35 6 января
Бней Иегуда
Гроссмейстер-стратег все бонусы пособрал, ахаха.))
18:34 6 января