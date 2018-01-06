Полторанин выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Ларьков – 2-й, Устюгов – 14-й

Алексей Полторанин из Казахстана стал победителем масс-старта на "Тур де Ски". Он преодолел дистанцию 15 километров за 38 минут 40,3 секунды.

Второе место занял россиянин Андрей Ларьков, отставший от лидера на 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул канадец Алекс Харви.

Россиянин Александр Большунов стал 5-м, лучший спортсмен России-2017 по опросу "СЭ" Сергей Устюгов показал 14-й результат.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Масс-старт, 15 км (К)

1. Полторанин (Казахстан) - 38.40,3

2. ЛАРЬКОВ (Россия) - отставание 0,4

3. Харви (Канада) - 0,9

4. Дар. Колонья (Швейцария) - 2,3

5. А. БОЛЬШУНОВ (Россия) - 15,0

12. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 33,9

14. УСТЮГОВ (Россия) - 42,8

15. СПИЦОВ (Россия) - 47,3

22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.02,4

24. ВИЦЕНКО (Россия) - 1.26,2

26. ЯКИМУШКИН (Россия) - 1.39,8

28. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.40,6

29. РЕТИВЫХ (Россия) - 1.51,7

Общий зачет

1. Колонья (Швейцария) - 2:20.37,7

2. Полторанин (Казахстан) - отставание 1.14,4

3. УСТЮГОВ - 1.21,5

4. Харви (Канада) - 1.22,7

5. БОЛЬШУНОВ - 1.39,4

6. Сундбю (Норвегия) - 1.42,2…

8. ЧЕРВОТКИН – 2.33,9…

12. ЛАРЬКОВ – 3.04,7…

20. МЕЛЬНИЧЕНКО – 5.11,9