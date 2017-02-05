Парфенов и Ретивых - первые в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Мужская сборная России в составе Андрея Парфенова и Глеба Ретивых победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Второй стала команда Франции. Тройку лидеров замкнула также российская команда в составе Артема Мальцева и олимпийского чемпиона Никиты Крюкова.
Пхенчхан (Корея)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт (С)
1. РОССИЯ-1 (ПАРФЕНОВ, РЕТИВЫХ) – 19.34.1
2. Франция (Гро, Шанава) – время победителей
3. РОССИЯ-2 (МАЛЬЦЕВ, КРЮКОВ) – отставание 5,5
4. США-1 (Ньюэлл, Хэмилтон) 24,2
5. Финляндия (Оянсиву, Вуоринен) – 34,5
6. Швеция-1 (Норум, Г. Эрикссон) 40,1
somov
Норгов дисквалифицировали. Вышли из зоны передачи эстафеты.
01:15
KhSL
Молодцы, с французами справились...
16:28 5 февраля