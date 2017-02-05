Парфенов и Ретивых - первые в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Мужская сборная России в составе Андрея Парфенова и Глеба Ретивых победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Второй стала команда Франции. Тройку лидеров замкнула также российская команда в составе Артема Мальцева и олимпийского чемпиона Никиты Крюкова.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. РОССИЯ-1 (ПАРФЕНОВ, РЕТИВЫХ) – 19.34.1

2. Франция (Гро, Шанава) – время победителей

3. РОССИЯ-2 (МАЛЬЦЕВ, КРЮКОВ) – отставание 5,5

4. США-1 (Ньюэлл, Хэмилтон) 24,2

5. Финляндия (Оянсиву, Вуоринен) – 34,5

6. Швеция-1 (Норум, Г. Эрикссон) 40,1