Никита Крюков: "Теперь этот допинговый миф рухнул"

Российский лыжник Никита Крюков отметил, что у него чувства, как будто он повторно выиграл Олимпиаду. Сегодня CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, ранее пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград домашних Игр на основании доклада независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, и восстановил их результаты на Олимпийских играх-2014.

– Чувства перед вынесением этого решения были двоякие, – признался Крюков. – Я не знал, чего ждать. Ребята мучали больше года и ни конца, ни края этому не было видно. Дай Бог, что это решение будет точкой во всей этой эпопее. Не знаю, можно ли его оспорить. Вдруг теперь МОК решит подать апелляцию? Хотя с другой стороны каких-то фактических данных, благодаря которым они могли бы выиграть это дело, у них нет. Одни домыслы.

Сейчас меня все звонят, поздравляют. Ощущения, как будто повторно выиграл Олимпиаду. Телефон разрывается – и прямо мурашки по коже. Даже слезы наворачиваются от того, что восстановил свое честное имя. И если у кого-то вдруг появлялись сомнения по поводу "чистоты" наших спортсменов, то теперь этот допинговый миф рухнул. Народ во всем мире поймет, что я и мои товарищи по сборной добивались результатов своим трудом.

– Насколько вся эта ситуация давила на вас?

– Меня все это коснулось не так давно, только в последний месяц. А вот первая шестерка ребят – Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов и девушки – пережили все это очень тяжело. На Саше Легкове вообще лица не было. Он весь исхудал, ходил как мумия. Мы на какое-то время потеряли парня. Сколько ему пришлось пережить...

Что касается себя, то каких-то косых взглядов я не видел. Многие иностранцы наоборот меня поддерживали. Производители лыж, на которых я выступаю, тоже говорили: "Никита, мы тебе верим и знаем, что все твои медали завоеваны только твоим трудом". Все ведь видели, что никаких фактов против нас нет.

– Теперь имеет смысл идти дальше в гражданские суды и требовать моральной компенсации?

– Конечно! Я бы пошел дальше отвоевывать то, что потерял. Уж не говорю про ребят, которые целый год не могли соревноваться – им однозначно нужно это делать.

– Елена Вяльбе сказала, что будет делать все, чтобы все вы получили возможность выступить на Олимпийских играх. Хочется понять, в какой вы сейчас форме и готовы ли в случае дальнейшего благоприятного развития событий ехать в Пхенчхан?

– Я, конечно, тренируюсь. Но за время, которое пробыл в отстранении, соревновательная практика уже немного подрастерялась. Выходить без стартов сразу на Олимпийские игры и хорошо бежать там – это очень тяжело. Поэтому надо будет все тщательно обдумать и обсудить с Еленой Валерьевной. (Владимир ИВАНОВ)