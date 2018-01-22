Никита Крюков: "Надеюсь, что слушания в CAS будут честными"

Российский лыжник Никита Крюков отметил, что не знает, к каким гонкам готовится. Он также выразил надежду, что слушания в CAS по делам российских спортсменов будут честными.

– Пока ничего не понятно. Вообще не знаю, к чему я сейчас готовлюсь, – приводит CNN слова Крюкова. – Мой тренер, составляя планы тренировок, не знает, к каким гонкам мы должны готовиться.

Надеюсь, что слушания в CAS будут честными. И там прислушаются не только к моим словам, но и к фактам, которые мы предоставим. Никаких доказательств моей вины нет.

Ранее 11 российских лыжников, среди которых и Крюков, были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы. Они подали апелляции в CAS, их дела должны быть рассмотрены 26 января.