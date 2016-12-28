Легков и Белов обратились в FIS с требованием отменить отстранение

Адвокат Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вайсшеманн сообщил, что лыжники направили в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) требование отменить временное отстранение от соревнований.

Вчера FIS временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинг-махинациях на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Таким образом, перечисленные спортсмены могут пропустить лыжную многодневку "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря.

– Сегодня было отправлено письмо в FIS, с просьбой отменить временное отстранение. Это сделано для того, что лыжники смогли принять участие в "Тур де Ски", – приводит NRK слова адвоката. – Если это требование удовлетворено не будет, то мы будем обращаться в спортивные суды.