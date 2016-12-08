Крюков из-за проблем со спиной выбыл на неопределенный срок

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Никита Крюков выбыл на неопределенный срок из-за проблем со спиной. Также стало известно, что еще один россиянин - Сергей Устюгов - пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Давосе. На соревнованиях в Швейцарии спортсмен выступит только в спринте.

- Крюков находится в Москве, уехал туда сразу после Финляндии, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. — Находится на лечении, вернется к соревнованиям только после Нового года. У него проблемы со спиной. Устюгов побежит в Давосе исключительно спринт. Не очень удачно составлена программа в Давосе - два дня такие гонки. Хотя они для него профильные, но здесь либо одно, либо другое. Думаю, что Сергей хочет выиграть, поэтому тренерский штаб принял такое решение.