17:19 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Крюков из-за проблем со спиной выбыл на неопределенный срок

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что олимпийский чемпион Никита Крюков выбыл на неопределенный срок из-за проблем со спиной. Также стало известно, что еще один россиянин - Сергей Устюгов - пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Давосе. На соревнованиях в Швейцарии спортсмен выступит только в спринте.  

- Крюков находится в Москве, уехал туда сразу после Финляндии, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. — Находится на лечении, вернется к соревнованиям только после Нового года. У него проблемы со спиной. Устюгов побежит в Давосе исключительно спринт. Не очень удачно составлена программа в Давосе - два дня такие гонки. Хотя они для него профильные, но здесь либо одно, либо другое. Думаю, что Сергей хочет выиграть, поэтому тренерский штаб принял такое решение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161208/1113416873.html

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