Колонья – лидер общего зачета "Тур де Ски" перед финальной гонкой, Устюгов – среди претендентов на 2-е место

Швейцарский лыжник Дарио Колонья является безоговорочным лидером общего зачета "Тур де Ски" перед финальной гонкой многодневки. Вторым идет Алексей Полторанин из Казахстана, который отстает на 1 минуту 14,4 секунды.

На третьей строчке расположился россиянин Сергей Устюгов (1.21,5), который стал победителем "Тур де Ски" в прошлом году. Александр Большунов идет 5-м.

Напомним, финальная гонка на 9 километров свободным стилем в Валь-ли-Фьемме пройдет завтра, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Общий зачет

1. Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7

2. Полторанин (Казахстан) – отставание 1.14,4

3. УСТЮГОВ – 1.21,5

4. Харви (Канада) – 1.22,7

5. БОЛЬШУНОВ – 1.39,4

6. Сундбю (Норвегия) – 1.42,2…

8. ЧЕРВОТКИН – 2.33,9…

12. ЛАРЬКОВ – 3.04,7…

20. МЕЛЬНИЧЕНКО – 5.11,9