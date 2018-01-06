Колонья – лидер общего зачета "Тур де Ски" перед финальной гонкой, Устюгов – среди претендентов на 2-е место

Швейцарский лыжник Дарио Колонья является безоговорочным лидером общего зачета "Тур де Ски" перед финальной гонкой многодневки. Вторым идет Алексей Полторанин из Казахстана, который отстает на 1 минуту 14,4 секунды.
На третьей строчке расположился россиянин Сергей Устюгов (1.21,5), который стал победителем "Тур де Ски" в прошлом году. Александр Большунов идет 5-м.
Напомним, финальная гонка на 9 километров свободным стилем в Валь-ли-Фьемме пройдет завтра, 7 января, и начнется в 16.30 по московскому времени.
Общий зачет
1. Колонья (Швейцария) – 2:20.37,7
2. Полторанин (Казахстан) – отставание 1.14,4
3. УСТЮГОВ – 1.21,5
4. Харви (Канада) – 1.22,7
5. БОЛЬШУНОВ – 1.39,4
6. Сундбю (Норвегия) – 1.42,2…
8. ЧЕРВОТКИН – 2.33,9…
12. ЛАРЬКОВ – 3.04,7…
20. МЕЛЬНИЧЕНКО – 5.11,9
Григорич
Сергей будет где то седьмым.
02:01
кузя23
Конечно для Устюгова очень поднасрала отмена спринта. В гору он Колонью не догонит. И никто не догонит.
19:20 6 января