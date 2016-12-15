FIS пока не перенесла этап Кубка мира из Тюмени

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта подтвердила, что финальный этап Кубка мира в Тюмени по-прежнему находится в календаре организации, сообщает "Р-Спорт". Соревнования должны состояться с 16 по 19 марта. В среду FIS высказала обеспокоенность публикацией второй части доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, сославшись на этот доклад. Решение было принято после того, как Латвия и другие страны объявили о бойкоте турнира.