12:35 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

FIS пока не перенесла этап Кубка мира из Тюмени

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Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта подтвердила, что финальный этап Кубка мира в Тюмени по-прежнему находится в календаре организации, сообщает "Р-Спорт". Соревнования должны состояться с 16 по 19 марта. В среду FIS высказала обеспокоенность публикацией второй части доклада Ричарда Макларена, в которой независимый эксперт утверждает, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, сославшись на этот доклад. Решение было принято после того, как Латвия и другие страны объявили о бойкоте турнира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161215/1113771776.html

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