Федерация лыжного спорта Норвегии изучит ситуацию с применением лекарств от астмы

Федерация лыжного спорта Норвегии (НФЛС) разберется в вопросе о том, как здоровым спортсменам прописывались препараты от астмы, информирует пресс-служба организации. По словам президента федерации Эрика Ресте, у него нет оснований полагать, что это действительно так, но провести проверку необходимо. Напомним, ранее некоторые норвежские лыжники признались, что им тренеры предлагали принимать лекарства от астмы перед гонками, даже если спортсмены не страдали от этого заболевания. Об этом они рассказали в интервью телеканалу TV2 на условии анонимности.

- Думаю, что никто из здоровых спортсменов не получал лекарств. У меня нет причин думать, что это не так. Однако если подобные заявления прозвучали, то необходимо в открытой форме изучить и прояснить этот вопрос, - отметил Ресте.