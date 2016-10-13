Елена Вяльбе: "Скоро спортсменам разрешат есть только капусту"

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выразила недоумение по поводу того, что средство против солнечных ожогов на губах, из-за которого пострадала норвежка Тереза Йохауг, попало в число запрещенных препаратов. По словам Вяльбе, профессиональным спортсменам становится очень трудно жить в таких условиях.

– Йохауг просто лечила свои губы от солнечного ожога, – цитирует норвежский портал vg.no Вяльбе. – Но список запрещенных веществ настолько велик, что спортсменам скоро разрешат есть только капусту. Я уверена, что правила должны быть строгими и одинаковыми для всех, но когда средство против ожогов на губах попадает в число запрещенных, это странно. Профессиональным спортсменам становится очень трудно жить в таких условиях.

Ранее стало известно, что в организме норвежской спортсменки обнаружены следы запрещенного вещества клостебола. Йохауг сообщила, что вещество попало к ней в организм через крем против солнечных ожогов на губах.

