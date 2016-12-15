Елена Вяльбе: "Допускаю, что Тюмень могут лишить этапа Кубка мира"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что существует возможность переноса этапа Кубка мира из Тюмени в другое место. Соревнования должны состояться с 16 по 19 марта 2017 года.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, связав это со второй частью доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами. Международная федерация лыжного спорта также выразила обеспокоенность этим докладом.

- Я допускаю, что Тюмень могут лишить этапа Кубка мира, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Но это только мое предположение, которое не подкреплено какими-то основаниями.