Двукратный олимпийский чемпион Веденин госпитализирован

Советский лыжник Вячеслав Веденин, который является двукратным олимпийским чемпионом, находится в больнице, сообщается на официальном сайте УМВД России по Тульской области.

- Начальник УМВД России по Тульской области, председатель областной организации "Динамо" Сергей Галкин посетил в медицинском учреждении Вячеслава Веденина. Глава органов внутренних дел региона поздравил двукратного олимпийского чемпиона с 85-летием создания областной организации "Динамо" и пожелал прославленному спортсмену скорейшего выздоровления, - говорится в сообщении.



Веденин завоевал две олимпийские золотые медали на Играх 1972 года в Саппоро. Также он является четырехкратным чемпионом мира и двенадцатикратным чемпионом Европы.