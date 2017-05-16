Черноусов намерен отобраться на ОИ-2018

Бронзовый призер сочинской Олимпиады Илья Черноусов второй год подряд не попал в состав сборной России по лыжным гонкам. Он не намерен менять спортивное гражданство и в следующем сезоне планирует отобраться на Игры.

В минувшем сезоне Черноусов тренировался отдельно от сборной России и выступал только на коммерческих стартах. Весной 30-летний лыжник не приехал на чемпионат России и не отобрался в сборную страны на олимпийский сезон.

- Я с ним недавно созванивался, он сказал мне, что будет готовиться к Олимпийским играм, - цитирует ТАСС тренера спортсмена Сергея Пирогова. - Даже несмотря на то, что не попал в состав сборной, он намерен туда отобраться. Никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну, у него нет, речи о переходе в другую сборную не идет. Средства на подготовку у него есть.