Алексей Петухов: "Мне кажется, в CAS нас услышали, адвокаты отработали отлично"

Россиянин Алексей Петухов отметил, что позицию российских лыжников, временно отстраненных от соревнований, услышали на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напомним, что Международная федерации лыжного спорта в декабре временно отстранила от международных соревнований Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Основанием этого решения послужили данные независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.
– Женька Белов вообще просидел 11 часов, ждал нас, так как слушался с Сашей с 8 утра, – написал Петухов в Инстаграме. – Мы с 14:00. Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе – президент ФЛГР), которая держала оборону до конца и эти 2 дня была с нами. Саша уехал сразу после суда. Знаю, будет много вопросов, давайте подождем друзья до следующей пятницы, но мне кажется, нас услышали, адвокаты отработали отлично.
Всем доброго утра! Вот такая наша дружная компания сегодня провела 5 часов в зале суда. Женька Белов вообще просидел 11 часов,ждал нас,так как слушался с Сашей с 8 утра. Мы с 14:00. Спасибо Елене Валерьевна которая держала оборону до конца и эти 2 дня была с нами. Саша уехал сразу после суда. Знаю будет много вопросов, давайте подождём друзья до следующей пятницы, но мне кажется нас услышали, адвокаты отработали отлично.