14:34 1 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Адвокат Легкова заявил, что лыжник не мог пить "коктейль Родченкова"

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Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн рассказал, что количество проб, сданных олимпийским чемпионом Сочи-2014 до и во время Игр, исключает возможность употребления допинга.

– Перед Олимпийскими играми в период с 1 января и до своего приезда в Сочи 5 февраля 2014 года Александр Легков сдал не менее 13 проб, из которых не менее 12 оказались отрицательными. Причем протестированы они были не в Москве, а в Лозанне, Дрездене и Кельне без каких-либо признаков вскрытия.

В период Олимпиады были сданы три пробы, из которых две, датированные более ранним периодом, чем образец от 21 февраля, о котором столько говорится (в докладе Макларена. – Прим. "СЭ"). На них также отсутствуют следы возможного вскрытия. Таким образом, абсолютно невозможно, чтобы Легков употреблял так называемый "коктейль" до или во время Игр. (Мария МАРКОВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Beard

Верю что не пил,ложкой хлебал,а скорее всего по старинной русской традиции всех с лопаты кормили.

20:59 1 февраля

mobile_actor

Не мог пить, но заставлял себя.

20:43 1 февраля

igorvasilevich

Адвокат Дьявола супер фильм. Адвокат мать свою продаст за деньги.

18:30 1 февраля

RoyalHunter

сдал не менее 13 проб// А что значит "не менее"? Например 150 - не менее 13, и 13 - тоже не менее 13. Арифметика - наука точная, знаете ли

17:09 1 февраля

_Металлург_

MMT... Т.е. НЕ МЕНЕЕ 12 отрицательных, а одна либо поцарапана, либо требует перепроверки, либо не проверялась, либо не тестировалась, либо... С такими читателями Макларены всегда будут на коне.

16:47 1 февраля

MMT

Кто нанял этого "адвоката"? С таким адвокатом и прокурор не нужен: "сдал не менее 13 проб, из которых не менее 12 оказались отрицательными". Он - дебил? Т.е. как минимум одна - положительная?

16:22 1 февраля

Новоуепинни

Он не мог коктель пить, у него рта нет

15:38 1 февраля

Gogy

Да Родченков сам квасил, убил свой мозг, теперь отрывисто галлюцинации свои вспоминает...

14:56 1 февраля

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