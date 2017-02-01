Адвокат Легкова заявил, что лыжник не мог пить "коктейль Родченкова"

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн рассказал, что количество проб, сданных олимпийским чемпионом Сочи-2014 до и во время Игр, исключает возможность употребления допинга.

– Перед Олимпийскими играми в период с 1 января и до своего приезда в Сочи 5 февраля 2014 года Александр Легков сдал не менее 13 проб, из которых не менее 12 оказались отрицательными. Причем протестированы они были не в Москве, а в Лозанне, Дрездене и Кельне без каких-либо признаков вскрытия.

В период Олимпиады были сданы три пробы, из которых две, датированные более ранним периодом, чем образец от 21 февраля, о котором столько говорится (в докладе Макларена. – Прим. "СЭ"). На них также отсутствуют следы возможного вскрытия. Таким образом, абсолютно невозможно, чтобы Легков употреблял так называемый "коктейль" до или во время Игр. (Мария МАРКОВА)