Адвокат Легкова заявил, что лыжник не мог пить "коктейль Родченкова"

Адвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн рассказал, что количество проб, сданных олимпийским чемпионом Сочи-2014 до и во время Игр, исключает возможность употребления допинга.
– Перед Олимпийскими играми в период с 1 января и до своего приезда в Сочи 5 февраля 2014 года Александр Легков сдал не менее 13 проб, из которых не менее 12 оказались отрицательными. Причем протестированы они были не в Москве, а в Лозанне, Дрездене и Кельне без каких-либо признаков вскрытия.
В период Олимпиады были сданы три пробы, из которых две, датированные более ранним периодом, чем образец от 21 февраля, о котором столько говорится (в докладе Макларена. – Прим. "СЭ"). На них также отсутствуют следы возможного вскрытия. Таким образом, абсолютно невозможно, чтобы Легков употреблял так называемый "коктейль" до или во время Игр. (Мария МАРКОВА)
Beard
Верю что не пил,ложкой хлебал,а скорее всего по старинной русской традиции всех с лопаты кормили.
20:59 1 февраля
mobile_actor
Не мог пить, но заставлял себя.
20:43 1 февраля
igorvasilevich
Адвокат Дьявола супер фильм. Адвокат мать свою продаст за деньги.
18:30 1 февраля
RoyalHunter
сдал не менее 13 проб// А что значит "не менее"? Например 150 - не менее 13, и 13 - тоже не менее 13. Арифметика - наука точная, знаете ли
17:09 1 февраля
_Металлург_
MMT... Т.е. НЕ МЕНЕЕ 12 отрицательных, а одна либо поцарапана, либо требует перепроверки, либо не проверялась, либо не тестировалась, либо... С такими читателями Макларены всегда будут на коне.
16:47 1 февраля
MMT
Кто нанял этого "адвоката"? С таким адвокатом и прокурор не нужен: "сдал не менее 13 проб, из которых не менее 12 оказались отрицательными". Он - дебил? Т.е. как минимум одна - положительная?
16:22 1 февраля
Новоуепинни
Он не мог коктель пить, у него рта нет
15:38 1 февраля
Gogy
Да Родченков сам квасил, убил свой мозг, теперь отрывисто галлюцинации свои вспоминает...
14:56 1 февраля