17-летний Превц выиграл этап в Клигентале, Климов - 16-й

17-летний прыгун Домен Превц выиграл этап Кубка мира в Клигентале на 140-метровом трамплине. Вторым стал норвежец Даниэль-Андре Танде, третьим - австриец Штефан Крафт. Для словенца это вторая победа в нынешнем сезоне. Младший брат Петера Превца, выигравшего общий зачет в прошлом сезоне, лидирует после трех трамплинов.

Лучший результат среди россиян показал Евгений Климов, занявший 16-е место. Денис Корнилов и Дмитрий Васильев не попали во вторую попытку.

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

HS-140

1. Д. Превц (Словения) - 286,9 (140,7 + 141,0)

2. Танде (Норвегия) - 286,7 (136,5 + 143,0)

3. Крафт (Австрия) - 284,8 (138,0 + 140,0)

4. Стох (Польша) - 284,5 (137,5 + 137,5)

5. М. Кот (Польша) - 280,9 (138,0 + 135,0)

6. Айзенбихлер (Германия) - 278,5 (134,0 + 140,5)

16. КЛИМОВ (Россия) - 252,7 (132,5 + 130,0)

34. КОРНИЛОВ (Россия) - 117,2 (126,5)

47. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 107,1 (123,5)