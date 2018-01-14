Просвирнова - первая на 3000 м и бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье

Россиянка Софья Просвирнова стала первой на дистанции 3000 м на чемпионате Европы в Дрездене. В итоговой классификации в многоборье она стала бронзовым призером. Золото и серебро выиграли итальянки Арианна Фонтана и Мартина Вальсепина.
Дрезден (Германия)
Чемпионат Европы
Женщины
3 000 м
1. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 5.47,610
2. Фонтана (Италия) - 5.47,690
3. Схултинг (Голландия) - 5.47,758
4. Башкаи (Венгрия) - 5.48,349
5. Зайдель (Германия) - 5.49,065
6. Я. ван Керкоф (Голландия) - 5.49,118
Многоборье
Итоговая классификация
1. Фонтана (Италия) - 844
2. Вальсепина (Италия) - 70
3. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 49