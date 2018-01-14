Просвирнова - первая на 3000 м и бронзовый призер чемпионата Европы в многоборье

Россиянка Софья Просвирнова стала первой на дистанции 3000 м на чемпионате Европы в Дрездене. В итоговой классификации в многоборье она стала бронзовым призером. Золото и серебро выиграли итальянки Арианна Фонтана и Мартина Вальсепина.

Дрезден (Германия)

Чемпионат Европы

Женщины

3 000 м

1. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 5.47,610

2. Фонтана (Италия) - 5.47,690

3. Схултинг (Голландия) - 5.47,758

4. Башкаи (Венгрия) - 5.48,349

5. Зайдель (Германия) - 5.49,065

6. Я. ван Керкоф (Голландия) - 5.49,118

Многоборье

Итоговая классификация

1. Фонтана (Италия) - 844

2. Вальсепина (Италия) - 70

3. ПРОСВИРНОВА (Россия) - 49