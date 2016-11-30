Застрелившийся чемпион России Лошаков был в розыске с 10 ноября

Чемпион России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислав Лошаков находился в розыске с 10 ноября. 20-летний спортсмен ушел на тренировку в стрелковый комплекс "Люблино". Спустя некоторое время родители написали заявление о пропаже, после чего полиция начала поиски.

Стрелок покинул расположение тренировочного комплекса, взяв с собой ружье. Две недели назад неподалеку от парка Кузьминки было обнаружено тело неизвестного молодого человека. О том, что погибшим оказался именно Лошаков, стало известно позднее – тело обнаружили благодаря собакам егерей.

Позже стало известно, что рядом с трупом была найдена предсмертная записка, в которой погибший написал, в частности, что "устал".

В апреле этого года Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении "скит".