Чемпионат Европы по стендовой стрельбе отменен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по стендовой стрельбе отменен из-за мировой пандемии коронавируса, сообщает сайт Международной федерации спортивной стрельбы. Турнир должен был пройти с 6 по 20 мая во французском Шатору.

Также сообщается об отмене европейского отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, который должен был пройти в чешской Пльзени с 18 по 25 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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