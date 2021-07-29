Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Россиянин Алипов не смог выйти в финал Олимпиады в стендовой стрельбе в трапе

08:22
Теги:

Российский спортсмен Алексей Алипов не вышел в финал олимпийского турнира в стендовой стрельбе в трапе.

45-летний россиянин завершил квалификацию в перестрелке за последнюю путевку в финал и занял восьмое место.

Финал турнира пройдет сегодня, 29 июля, и начнется в 11.30 мск.

Стрельба

Мужчины. Трап

Алексей Алипов уступил в перестрелке за последнюю путевку в финал.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

22207 голосов

Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»
Медведев скандалит, а золота нет: итоги 28 июля на Олимпиаде
Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события