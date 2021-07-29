Россиянин Алипов не смог выйти в финал Олимпиады в стендовой стрельбе в трапе

Российский спортсмен Алексей Алипов не вышел в финал олимпийского турнира в стендовой стрельбе в трапе.

45-летний россиянин завершил квалификацию в перестрелке за последнюю путевку в финал и занял восьмое место.

Финал турнира пройдет сегодня, 29 июля, и начнется в 11.30 мск.

Стрельба

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Алексей Алипов уступил в перестрелке за последнюю путевку в финал.