Чемпионат России по стендовой стрельбе перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Чемпионат России по стендовой стрельбе 2020 года перенесен на неопределенный срок в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

Соревнования должны были пройти с 30 мая по 7 июня в Казани.

Также на более поздний срок перенесены пять этапов Кубка России по стендовой стрельбе.

В России по последним данным Роспотребнадзора зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.