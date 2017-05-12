Павел Колобков: "Расходы на подготовку сборных будут оптимизированы"

Министр спорта РФ Павел Колобков, выступая на совещании по обеспечению условий для подготовки сборных, заявил, что его ведомство подготовит предложение по эффективному распределению бюджетных средств на финансирование подготовки национальных команд.

– На сегодняшний день зависимость от господдержки в большинстве видов спорта составляет 100 процентов, – отметил Колобков. – И это накладывает дополнительную ответственность по распределению бюджетных средств. С нашей стороны будут подготовлены предложения по оптимизации расходов на финансирование подготовки сборных. Приоритетом будут олимпийские виды спорта, а также наиболее массовые виды в нашей стране. (Мария МАРКОВА)