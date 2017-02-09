25 белорусских спортсменов уличены в нарушении антидопинговых правил в 2016 году

Министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко заявил, что 25 белорусских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил в 2016 году. МОК осенью 2016 года объявил о лишении наград белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова (серебро Игр-2008), Анастасии Новиковой (бронза Игр-2008), Марины Шкерманковой и Ирины Кулеши (обе – бронза Олимпиады-2012) после перепроверки их допинг-проб.

Также в конце минувшего года были дисквалифицированы до конца 2020 года велогонщицы Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок, в пробах которых были обнаружены следы эритропоэтина.

– За последние два года в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена: в 2015 году – 19, в 2016-м – 25. В велоспорте мы также потеряли двух перспективных спортсменов.