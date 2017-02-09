window.ASPQ_A0mAFo=window.ASPQ_A0mAFo||''; window.ASPQ_GAqgW5=window.ASPQ_GAqgW5||''; window.ASPQ_TOGwUE=window.ASPQ_TOGwUE||''; //name: Sport-Express PT //created: 08/21/2014 02:07 var cb = new Date().getTime(); var asiPqTag = false; try { document.write(""); } catch(err) { }
13:14 9 февраля | ДЕНЬГИ

25 белорусских спортсменов уличены в нарушении антидопинговых правил в 2016 году

0
0
0

Министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко заявил, что 25 белорусских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил в 2016 году. МОК осенью 2016 года объявил о лишении наград белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова (серебро Игр-2008), Анастасии Новиковой (бронза Игр-2008), Марины Шкерманковой и Ирины Кулеши (обе – бронза Олимпиады-2012) после перепроверки их допинг-проб.

Также в конце минувшего года были дисквалифицированы до конца 2020 года велогонщицы Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок, в пробах которых были обнаружены следы эритропоэтина.

– За последние два года в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена: в 2015 году – 19, в 2016-м – 25. В велоспорте мы также потеряли двух перспективных спортсменов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ