УЕФА выплатит 150 миллионов евро 641 клубу за участие игроков в Euro-2016

УЕФА выплатил 150 миллионов евро клубам, чьи игроки приняли участие в чемпионате Европы-2016, сообщает официальный сайт союза. Это на 50 миллионов больше, чем по итогам Euro-2012, в котором участвовали 16, а не 24 сборных. 100 миллионов получат клубы, чьи игроки выступали в финальной стадии турнира, а еще 50 будет распределено между командами, чьи футболисты принимали участие в отборочном турнире. Деньги получит в общей сложности рекордное число клубов - 641.

Из российских клубов наибольшую сумму заработал ЦСКА - 1,36 миллиона евро. "Зенит" получил 1,15 миллиона, "Краснодар" - 868,2 тысячи, "Локомотив" - 798,1 тысячи, "Спартак" - 578,2 тысячи. Общий заработок 28 российских клубов составил 6,97 миллиона.

Наибольшую сумму из европейских клубов получил "Ювентус" - 3,48 миллиона, на втором месте "Ливерпуль" - 3,39 миллиона.