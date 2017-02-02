window.ASPQ_A0mAFo=window.ASPQ_A0mAFo||''; window.ASPQ_GAqgW5=window.ASPQ_GAqgW5||''; window.ASPQ_TOGwUE=window.ASPQ_TOGwUE||''; //name: Sport-Express PT //created: 08/21/2014 02:07 var cb = new Date().getTime(); var asiPqTag = false; try { document.write(""); } catch(err) { }
13:24 2 февраля | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

УЕФА выплатит 150 миллионов евро 641 клубу за участие игроков в Euro-2016

0
0
0
6

УЕФА выплатил 150 миллионов евро клубам, чьи игроки приняли участие в чемпионате Европы-2016, сообщает официальный сайт союза. Это на 50 миллионов больше, чем по итогам Euro-2012, в котором участвовали 16, а не 24 сборных. 100 миллионов получат клубы, чьи игроки выступали в финальной стадии турнира, а еще 50 будет распределено между командами, чьи футболисты принимали участие в отборочном турнире. Деньги получит в общей сложности рекордное число клубов - 641. 

Из российских клубов наибольшую сумму заработал ЦСКА - 1,36 миллиона евро. "Зенит" получил 1,15 миллиона, "Краснодар" - 868,2 тысячи, "Локомотив" - 798,1 тысячи, "Спартак" - 578,2 тысячи. Общий заработок 28 российских клубов составил 6,97 миллиона

Наибольшую сумму из европейских клубов получил "Ювентус" - 3,48 миллиона, на втором месте "Ливерпуль" - 3,39 миллиона.

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Заслужили. Облажались и получили премию, молодцы. Надо по всей стране так сделать. Полицейский нажрётся за рулём и задавит школьника - премию! Врач зарубит парочку пациентов - премию! Чиновник наворует побольше бабла - премию! Хотя последнее уже давно действует.

15:09 2 февраля

shpasic

...и где сам Слуцкий))

14:28 2 февраля

Вопреки

Таблица чуть ниже на стене. Вот из-за этого бабла Гинер и дал команду Слуцкому не брать в сборную игроков "Ростова", "не имеющих необходимого опыта борьбы в Европе" ??? Время все расставила по своим местам - где ныне "Ростов" в Европе и где ЦСКА с "великим" Слуцким, развалившим и клуб и команду Страны.

14:09 2 февраля

футбол_2018

От такого заработка позором пахнет!!!!

13:45 2 февраля

shpasic

полчаса назад была та же самая новость с таблицей доходов.

13:43 2 февраля

футбол_2018

Заработали? Лучше бы они аборт сделали!!!!!

13:43 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ