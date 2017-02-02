За участие игроков в Euro-2016 российские клубы получат 7 миллионов евро

Ассоциация европейских клубов в присланном в "СЭ" пресс-релизе сообщила, что российские клубы получат от УЕФА 6 972 086,17 евро. Эта сумма будет переведена за участие игроков в сборных различных стран континента, выступавших в отборочном и финальном турнирах чемпионата Европы-2016. (Александр БОБРОВ)

Полный список выплат выглядит так: