12:41 2 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат Европы — Euro-2016

За участие игроков в Euro-2016 российские клубы получат 7 миллионов евро

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Ассоциация европейских клубов в присланном в "СЭ" пресс-релизе сообщила, что российские клубы получат от УЕФА 6 972 086,17 евро. Эта сумма будет переведена за участие игроков в сборных различных стран континента, выступавших в отборочном и финальном турнирах чемпионата Европы-2016. (Александр БОБРОВ)

Полный список выплат выглядит так:

Клуб

Сумма

ЦСКА

1 361 074,02

Зенит

1 158 172,67

Краснодар

868 247,89

Локомотив

798 138,18

Спартак

578 242,40

Динамо

454 985,13

Амкар

207 047,03

Терек

205 356,24

Ростов

140 320,75

Рубин

136 299,97

Мордовия

135 922,50

Уфа

132 917,01

Крылья Советов

128 977,75

Кубань

116 840,85

Урал

70 032,00

Торпедо

64 136,35

Арсенал

61 653,66

Сибирь

59 884,18

Волга НН

51 033,86

Балтика

48 078,75

Анжи

42 937,13

Томь

40 466,46

Химки

24 860,35

Енисей

22 325,34

Оренбург

17 483,18

Тосно

16 780,73

СКА-Энергия

12 548,26

Сокол

8 741,59

Луч-Энергия

8 581,93
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Luch-Energy

За ЭТО еще и платят?!

14:27 2 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ого! я и не знал! точно. теперь становится ясным странный выбор того или иного игрока тем или иным тренером...

14:11 2 февраля

Вопреки

Вот из-за этого бабла Гинер и дал команду Слуцкому не брать в сборную игроков "Ростова", не имеющих необходимого опыта борьбы в Европе ??? Время все расставила по своим местам - где ныне "Ростов" в Европе и где ЦСКА с "великим" Слуцким, развалившим и клуб и команду Страны.

14:02 2 февраля

shpasic

теперь понятно, зачем в сборной России на лавке разный балласт держат и иногда даже на поле выпускают)

13:18 2 февраля

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