За участие игроков в Euro-2016 российские клубы получат 7 миллионов евро

Ассоциация европейских клубов в присланном в "СЭ" пресс-релизе сообщила, что российские клубы получат от УЕФА 6 972 086,17 евро. Эта сумма будет переведена за участие игроков в сборных различных стран континента, выступавших в отборочном и финальном турнирах чемпионата Европы-2016. (Александр БОБРОВ)
Полный список выплат выглядит так:
|
Клуб
|
Сумма
|
1 361 074,02
|
1 158 172,67
|
868 247,89
|
798 138,18
|
578 242,40
|
454 985,13
|
207 047,03
|
205 356,24
|
140 320,75
|
136 299,97
|
135 922,50
|
132 917,01
|
128 977,75
|
116 840,85
|
70 032,00
|
64 136,35
|
61 653,66
|
59 884,18
|
51 033,86
|
48 078,75
|
42 937,13
|
40 466,46
|
24 860,35
|
22 325,34
|
17 483,18
|
16 780,73
|
12 548,26
|
8 741,59
|
8 581,93
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Luch-Energy
За ЭТО еще и платят?!
14:27 2 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ого! я и не знал! точно. теперь становится ясным странный выбор того или иного игрока тем или иным тренером...
14:11 2 февраля
Вопреки
Вот из-за этого бабла Гинер и дал команду Слуцкому не брать в сборную игроков "Ростова", не имеющих необходимого опыта борьбы в Европе ??? Время все расставила по своим местам - где ныне "Ростов" в Европе и где ЦСКА с "великим" Слуцким, развалившим и клуб и команду Страны.
14:02 2 февраля
shpasic
теперь понятно, зачем в сборной России на лавке разный балласт держат и иногда даже на поле выпускают)
13:18 2 февраля