Только две знаменитости получают за рекламу в Инстаграме больше Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду получает за рекламный пост в Инстаграме 308 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщает Мirror со ссылкой на исследование HopperHQ, только две знаменитости зарабатывают на рекламе в своих аккаунтах больше португальца. Певица Селена Гомес за каждый рекламный пост получает 424 тысячи, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян – 385 тысяч.

Отметим, что Криштиану Роналду – лидер среди спортсменов по числу подписчиков (116 миллионов). Кроме футболиста в десятку входит еще один мужчина – баскетболист "Кливленда" Леброн Джеймс.

Полностью десятка выглядит так (в фунтах стерлингов, в случае равенства преимущество за счет большего числа подписчиков):

1) Селена Гомес (певица) – 424 000

2) Ким Кардашьян (звезда реалити-шоу) – 385 000

3) Криштиану Роналду (футболист) – 308 000

4) Кайли Дженнер (звезда реалити-шоу) – 308 000

5) Кендалл Дженнер (звезда реалити-шоу) – 285 000

6) Хлои Кардашьян (звезда реалити-шоу) – 192 600

7) Кортни Кардашьян (звезда реалити-шоу) – 192 600

8) Кара Делевинь (актриса) – 115 500

9) Джиджи Хадид (модель) – 92 457

10) Леброн Джеймс (баскетболист) – 92 457